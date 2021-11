Salzburger Festspiele: Kristina Hammer wird Präsidentin

Sechs Kandidaten kamen ins Hearing, die Entscheidung der fünf stimmberechtigten Kuratoriumsmitglieder sei einvernehmlich auf Kristina Hammer gefallen, sagten Kuratoriumsmitglied Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Kuratoriumsvorsitzender Jürgen Meindl. Diese Entscheidung kam für Beobachter überraschend, galt doch die Salzburger Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (ÖVP) als klare Favoritin, während Hammer nirgends auf dem Radar war. Die zukünftige Aufgabe für die Unternehmerin, die in ihrem beruflichen Werdegang auch in der Marketing-Kommunikation von Premium-Marken in der Automobilindustrie tätig war, habe nun die Premium-Marke „Salzburger Festspiele“ zu schützen und auszubauen, sagte Haslauer. Das Kuratorium traue ihr die dafür auch notwendige soziale Kompetenz zu.

Als Kristina Hammer dann zum Mikrofon griff, erklärte sie, die Salzburger Festspiele hätten eine enorme Strahlkraft, die weit über die Stadt und das Land hinausgehe, und auf diese Stärke wolle sie aufbauen. Ihr gehe es auch darum, Brücken zu bauen, das liege ihr sehr am Herzen. Ihr gehe es weiters auch um ein Miteinander, um die Ermöglichung und Erweiterung eines Dialoges. Die Kunst als Rolle des gesellschaftlichen Zusammenfindens auf Basis des humanitären Gedankens sei gerade in Zeiten wie diesen sehr wichtig. Sie wolle auch mit den Zuschauern und mit den Salzburgern in einen Dialog treten, und es seien noch ein paar Baustellen offen. Was sie damit meinte, sagte sie nicht, vermutlich verwies sie damit auf die bevorstehende Generalsanierung der Festspielhäuser.