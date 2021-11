E-Biker in Lauterach bei Unfall mit Lkw ums Leben gekommen

Ein Lkw hat am Mittwochnachmittag beim Rechtsabbiegen in Lauterach (Bezirk Bregenz) einen 80-jährigen E-Radfahrer erfasst und den Pensionisten getötet. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung der L190 mit der Achstraße/Harderstraße. Der 26-jährige Lkw-Lenker war mit seinem 16-Tonner ebenso wie der E-Biker auf der L190 von Bregenz in Richtung Dornbirn unterwegs und blieben vor der roten Ampel an der Kreuzung stehen.