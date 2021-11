Bereits 60 Patienten in Kärnten auf Intensivstation

In Kärnten ist die Zahl der Menschen, die wegen Corona intensivmedizinische Betreuung brauchen, von Mittwoch auf Donnerstag um elf auf 60 gestiegen. Damit tritt die Stufe 4 des festgelegten Stufenplans des Landes in Kraft. Das heißt, noch mehr elektive Operationen müssen verschoben werden. Stationär in Normalbetten Behandelte gab es am Donnerstag 272, ein Rückgang um drei Personen. Drei Menschen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben, damit gibt es 909 Todesopfer.