Theater im Park startet Mitte Mai 2022 in die dritte Saison

Das aus der Corona-Not heraus im Sommer 2020 gegründete Theater im Park ist gekommen um zu bleiben. Nach zwei erfolgreichen Sommern kündigten Eigentümer Michael Niavarani und Georg Hoanzl am Donnerstag die dritte Saison für die Freiluftbühne nahe dem Belvedere an. Geboten werden erneut Theater, Kabarett, Musik und Literatur. Eröffnet wird am 19. Mai mit Niavaranis neuem Stück „Die Geschichte der Komödie“, das er gemeinsam mit dem Simpl-Ensemble auf die Bühne bringt.