Prozess gegen russische Menschenrechtsorganisation Memorial

Unter großer internationaler Anteilnahme hat in Moskau der viel kritisierte Prozess gegen die russische Menschenrechtsorganisation „Memorial International“ begonnen. Bei der Verhandlung vor dem Obersten Gericht des Landes waren am Donnerstag auch mehrere ausländische Diplomaten anwesend, wie Medien unter Berufung auf das Gericht meldeten. So verfolgten Vertreter aus etwa 20 Staaten den Prozess vor Ort - Österreich wurde dabei nicht genannt. Der NGO droht die Auflösung.