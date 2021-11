Carla und Rita in Schönbrunner Giraffenpark gezogen

Die Giraffen Sofie, Fleur und Obi im Tiergarten Schönbrunn haben am heutigen Donnerstag neue Mitbewohner bekommen: Die Weibchen Carla und Rita sind in den Giraffenpark eingezogen. Die beiden zählen zwar schon lange zum Schönbrunner Tierbestand, waren allerdings vor dem Umbau der Anlage mit dem Giraffenbullen Kimbar und dem Jungtier Lubango in ein Ausweichquartier ums Eck vom Tiergarten gezogen, berichtete der Zoo in einer Aussendung.