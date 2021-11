Verdächtiger nach Tod von 49-Jähriger in NÖ enthaftet

Nach dem Tod einer 49-Jährigen in Niederösterreich ist am Donnerstag der Verdächtige enthaftet worden. „Die Richterin konnte keinen dringenden Tatverdacht wegen Mordes feststellen, aber wegen grob fahrlässiger Tötung unter Alkoholeinfluss“, sagte Wolfgang Schuster-Kramer, Sprecher des Landesgerichts Korneuburg, zur APA. Der 55-Jährige kam gegen eine Kaution in Höhe von 25.000 Euro auf freien Fuß, bestätigte er Online-Berichte von „Österreich“ und „Krone“.