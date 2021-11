Dutzende Corona-Infektionen in der JA Wien-Simmering

In der Justizanstalt (JA) Wien-Simmering gibt es einen beachtlichen Corona-Cluster. Wie die Ressortmediensprecherin des Justizministeriums, Christina Ratz, am Donnerstag mitteilte, sind mit heutigem Stand 31 Insassen und drei Bedienstete positiv auf das Coronavirus getestet. Zu schweren Krankheitsverläufen ist es bisher nicht gekommen.

Trotz der Vielzahl von Betroffenen war die Verlegung von Häftlingen in andere Justizanstalten vorerst nicht erforderlich. „Die Justizanstalt Simmering hat nach den Erfahrungen der letzten Cluster ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet, wie in solchen Fällen vorzugehen ist. Das wurde schrittweise umgesetzt“, erläuterte Ratz. Alles laufe plangemäß: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit ausreichenden Schutzausrüstungen versorgt. Bisher konnten alle positiven Fälle in der Justizanstalt selbst isoliert werden.“ Die betroffenen Insassen würden regelmäßig ärztlich untersucht und getestet.