Prozess von russischer Menschenrechts-NGO Memorial vertagt

Nach einer mehrstündigen Verhandlung am Donnerstag hat der Oberste Gerichtshof in Moskau die Causa „Memorial International“ überraschend vertagt. Zuvor hatten sich „Memorial“-Anwälte vor Gericht gegen die Auflösung der renommierten Menschenrechtsorganisation ausgesprochen, die von der russischen Generalstaatsanwaltschaft beantragt worden war. Am 14. Dezember sollen in einer weiteren Verhandlung die Aktivitäten der NGO vor Gericht detailliert erörtert werden.