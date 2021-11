Nur noch Umstieg möglich: Rapid gegen West Ham chancenlos

Für Rapid ist der Traum vom Europa-League-Aufstieg endgültig geplatzt. Am Donnerstag unterlagen die völlig chancenlosen Hütteldorfer zuhause West Ham mit 0:2 (0:2) und können mit ihren drei Punkten nicht mehr unter die Top zwei von Gruppe H vorstoßen. Der Umstieg in die Conference League ist noch möglich, dafür muss allerdings das letzte Spiel bei Genk am 9. Dezember gewonnen werden.

Ausgerechnet im 300. Europacupmatch seiner Geschichte konnte Rapid den Klassenunterschied nicht kaschieren, Andrij Jarmolenko (40.) und Mark Noble (45.+2) per Elfer machten den Tages- und Gruppensieg der Engländer perfekt. Auf Rang zwei spitzt auch noch Genk, das am Donnerstag bei Dinamo Zagreb remisierte und zwei Punkte Rückstand auf die Kroaten hat.

Rapids Interimscoach Steffen Hofmann überraschte mit einer Startelf, in der mit Marco Grüll, Ercan Kara und Maximlian Ullmann ein Stammtrio fehlte. In der Offensive erhielt dafür Koya Kitagawa eine Chance, links in der Viererkette durfte sich wie schon bei Dinamo Zagreb Youngster Martin Moormann versuchen.

Nicht ganz so überraschend war dann die Dominanz der Gäste vor leeren Tribünen - besonders in den ersten 20 Minuten. Coach David Moyes hatte überhaupt nur drei seiner Stammspieler - Tomas Soucek, Jarrod Bowen und Vladimir Coufal - aufs Feld geschickt und kam mit seiner Truppe in der ersten Hälfte auf rund 70 Prozent Ballbesitz.

In der sechsten Minute hatte Rapid Glück, dass Bowen einen Stanglpass aus Kurzdistanz neben das Tor knallte, auch ein Köpfler von Jarmolenko verfehlte das Ziel noch relativ knapp (22.). Nach einer etwas stärkeren Phase von Grün-Weiß, in der ein Fountas-Schuss aus gut zwölf Metern über das Tor strich (21.) und Kelvin Arase nach einem Tempodribbling Goalie Alphonse Areola prüfte (28.), machte West Ham dann ernst: Jarmolenko köpfelte über Tormann Paul Gartler hinweg zum 1:0 ein.

Die Briten hatten die Zügel wieder angezogen und legten noch kurz vor Abpfiff der ersten Hälfte nach: Das 2:0 per Elfer von Noble nach Foul Maximilian Hofmanns an Jarmolenko wies zugleich den Weg für die zweite Hälfte, in der die Hütteldorfer neuerlich nichts mitzureden hatten.

West Ham begnügte sich nicht damit, den Vorsprung zu verwalten, ließ Rapids Pressingversuche verlässlich ins Leere laufen und hätte fast zehn Minuten nach Wiederbeginn erhöht: Bowen scheiterte aber an Gartler (56.), der auch gegen Soucek zur Stelle war - dass er den Ball in die Mitte abwehrte, wo Bowes lauerte, bügelte Stojkovic wieder aus (62.).