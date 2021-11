Irene Girkinger wird Intendantin des Tiroler Landestheaters

Das Tiroler Landestheater wird ab der Spielzeit 2023/24 wieder eine Frau als Intendantin haben: Irene Girkinger wird auf Johannes Reitmeier folgen. Girkinger ist derzeit Intendantin der Vereinigten Bühnen Bozen und hat sich unter 44 Bewerberinnen und Bewerbern durchsetzen können, teilte das Land Tirol am Freitag mit. Neun Personen kamen in die engere Auswahl und mussten sich in einem Hearing vor einer Jury behaupten.