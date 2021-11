Prozess um Tierquälerei gegen Winzer in Eisenstadt vertagt

Ein Prozess gegen einen Winzer, in dessen Weingarten sich zwei Stare in Netzen verfangen haben und gestorben sein sollen, ist am Freitag am Landesgericht Eisenstadt vertagt worden. Die Staatsanwaltschaft warf dem 50-Jährigen aus dem Seewinkel Tierquälerei vor. Er bekannte sich nicht schuldig und bestritt, dass die Fotos mit den toten Vögeln, die eine Burgenländerin zur Anzeige gebracht hatte, tatsächlich seinen Weingarten zeigen.

„Da gibt es so einen Steher nicht. Die Netze sind nicht so angebracht und ich habe andere Netze“, sagte der 50-Jährige. Auch einen Baum gebe es nicht wie am Foto auf seinem Grundstück. Richterin Birgit Falb versuchte daraufhin, mit der Vogelbeobachterin und einem Polizisten, der im Zuge der Ermittlungen an Ort und Stelle war, zu klären, ob es sich um den Weingarten des Angeklagten handle oder nicht. Auch der Beamte konnte aber nicht mehr mit Sicherheit sagen, ob das Grundstück so ausgesehen habe.