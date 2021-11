Schulärzte sollen bei Impfung von Kindern helfen

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bietet den Ländern bei der Impfung von jüngeren Kindern die Unterstützung der rund 640 Bundesschulärztinnen und Bundesschulärzte an. In einem Brief an die Landeshauptleute verweist er auf die rechtliche Möglichkeit, die Schulärzte auch abseits ihrer Tätigkeit an Schulen für die Beratung und die Durchführung von Impfungen einzusetzen. Mehrkosten abseits der bestehenden Dienstverhältnisse könnte das Gesundheitsministerium tragen.

Die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) sprach sich indes in einer Aussendung am Freitag „nach Sichtung der bisher vorliegenden Unterlagen für die COVID-19-Impfung auch in der Altersgruppe fünf bis elf Jahre aus“. Diese gelte insbesondere „bei entsprechender Risikokonstellation“. Impfungen in dieser Altersgruppe sollten jedoch freiwillig bleiben und ungeimpfte Kinder sollten in der Teilnahme am öffentlichen Leben nicht benachteiligt werden, unterstrich das Gremium.