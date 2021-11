Ukraines Präsident warnt vor baldigem Staatsstreichs-Versuch

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt vor dem Versuch eines baldigen Staatsstreichs in seinem Land mit Hilfe von Akteuren auch aus Russland. Ihm lägen Geheimdienstinformationen vor, dass ein Putsch am 1. oder 2. Dezember stattfinden solle, sagte Selenskyj am Freitag auf einer Pressekonferenz. „Wir stehen vor Herausforderungen - nicht nur durch die Russische Föderation und eine mögliche Eskalation. Wir haben interne Herausforderungen“, führte er aus.

Der Präsident sprach von aufgezeichneten Gesprächen von Personen aus der Ukraine und Vertretern aus Russland, in denen eine Beteiligung des Oligarchen Rinat Achmetow an einem Staatsstreich in der Ukraine besprochen worden sei. Die Rede sei von einer Milliarde Dollar gewesen. „Ich gehe davon aus, dass Achmetow hier hineingelegt werden solle, dass man ihn in einen Krieg gegen den ukrainischen Staat hineinzieht“, sagte er.

In einer sich zuspitzenden innenpolitische Lage war dem aus Donezk stammenden Oligarchen zuletzt nachgesagt worden, dass er eine etwaige Wiederwahl Selenskyjs 2024 zu verhindern trachte. Von Achmetow kontrollierte Medien hätten deshalb zunehmend kritisch über den amtierenden Präsidenten berichtet, etwa auch im Zusammenhang mit einer im Sommer 2020 gescheiterten Geheimdienstoperation, die zur Verhaftung russischer Söldner hätten führen. Als Achmetows Motiv wurde insbesondere ein neues Gesetz über Oligarchen genannt, das den politischen Einfluss von Superreichen in der Ukraine begrenzen soll.