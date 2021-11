Volkstheater Wien will erst 2022 aus dem Lockdown starten

Das Volkstheater Wien hat die Hoffnung aufgegeben, nach dem Corona-Lockdown mit dem Spielbetrieb bereits am 13. Dezember wieder starten zu können. So wird das Haus unter Intendant Kay Voges erst am 7. Jänner 2022 wieder für das Publikum öffnen, kündigte man am Freitag an. „Mit Blick auf die große Unsicherheit, wann und wie die Theater tatsächlich wieder aufsperren dürfen“, sehe man sich zu diesem Schritt veranlasst.

In anderen Häusern wie dem Theater in der Josefstadt und dem Burgtheater will man indes die angekündigte Evaluierung der Regierung abwarten, wie eine APA-Anfrage ergab. „Ausgehend von unseren Erfahrungen während der letzten Lockdowns werden wir für unsere dispositionelle Planung den Entscheidungen der Regierung nicht vorgreifen“, heißt es aus der Josefstadt. Auch die Umstände (etwa „2Gplus“), unter denen man wieder öffnen könne, würden in den Planungen eine Rolle spielen. Auch am Burgtheater will man die Entscheidung der Regierung abwarten und nicht bereits jetzt eine längere Schließung ankündigen, „denn wir wollen für unser Publikum Theater zeigen und unserer Spielverpflichtung nachkommen, sobald dies wieder möglich ist“.