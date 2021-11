ÖFB-Team im WM-Play-off-Semifinale gegen Wales

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft trifft im Semifinale des WM-Play-offs am 24. März 2022 auswärts auf Wales. Das hat die Auslosung am Freitag in Zürich ergeben. Im Falle eines Sieges würde es die ÖFB-Auswahl fünf Tage später mit dem Gewinner aus Schottland gegen die Ukraine zu tun bekommen. Sollte man auch diese Partie für sich entscheiden, wäre Österreich zum ersten Mal seit 1998 und zum insgesamt achten Mal bei einer WM dabei.