Kramer mit „Sprung für Bestenliste“ zum Weltcupsieg

Sara Marita Kramer ist optimal in die Weltcup- und Olympia-Saison gestartet. Die 20-jährige Salzburgerin gewann am Freitag beim Weltcupauftakt der Skispringerinnen in Nischnij Tagil mit dem Rekordvorsprung von 41,7 Punkten auf die zweitplatzierte Ema Klinec aus Slowenien. Auf Platz drei landete überraschend die 38-jährige Daniela Iraschko-Stolz. Für Teamweltmeisterin Kramer war es der neunte Einzel-Weltcupsieg ihrer Karriere.