Hundewelpen in Wien in Transporttasche ausgesetzt

Ein Passant hat in der Nacht auf Freitag am Straßenrand in der Nähe der Großfeldsiedlung in Wien-Floridsdorf in einer grauen Transporttasche drei Hundewelpen gefunden. Laut „TierQuarTier“ kauerten die erst wenige Wochen alten Hundebabys bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt frierend und ängstlich zusammen. Die Tierrettung brachte die Welpen ins Tierheim.