Tausende bei Demos in Klagenfurt, Graz und St. Pölten

5.000 bis 6.000 Menschen, so die Schätzung der Polizei, haben sich am Samstag in Klagenfurt zusammengefunden, um gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung und insbesondere gegen die Impfpflicht zu demonstrieren. In Graz sind unterdessen bei zwei verschiedenen Demos gegen Impfpflicht und Corona-Maßnahmen am Samstagnachmittag bis zu 10.000 Menschen zusammengekommen. Rund 3.000 waren es in St. Pölten, wo es Anzeigen und Festnahmen gab.