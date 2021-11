Biathletin Hauser startet als Zweite hervorragend in Saison

Lisa Hauser hat die Weltcup-Saison mit Platz zwei eröffnet und damit gleich zu Beginn des Olympia-Winters ein Erfolgserlebnis für Österreichs Biathleten besorgt. Die Tiroler Massenstart-Weltmeisterin musste sich am Samstag in Östersund (Schweden) im 15-km-Einzelbewerb nur der fehlerfreien Tschechin Marketa Davidova beugen (+1:17,7 Min.). Die ÖSV-Männer starteten mit Simon Eder und Felix Leitner in den Top 20. Siegreich war der überragende Norweger Sturla Holm Laegreid.

Hauser brillierte zuvor mit nur einem Fehler am Schießstand und holte ihren achten Podestplatz der Karriere. „Der zweite Platz ist unglaublich. So in die Saison zu starten, ist wirklich großartig“, jubelte die Weltcup-Sechstes des Vorjahres. „Ein bisserl ein Druck fällt jetzt auch ab, weil ich ja selbst ein gutes Ergebnis machen wollte“, sagte Hauser im ORF. Sie sprach von Nervosität und Ungewissheit vor dem Rennen. „Der Platz heute stimmt mich aber so zuversichtlich und positiv, weil man ja dort ansetzen will, wo man letztes Jahr war.“ Den Erfolg führte sie primär auf die gute Schießleistung zurück, das Laufen sei zäh gewesen. „Auf der Spur weiß ich, dass ich noch ein bisschen Form kriegen kann“, sagte Hauser. „Aber das ist heute Jammern auf hohem Niveau.“