Windböen verhindern Frauen-Riesentorlauf in Killington

Die alpinen Ski-Weltcuprennen in Nordamerika haben mit zwei Absagen begonnen. Nachdem am Freitag eine Abfahrt der Männer in Lake Louise wegen zu viel Neuschnees unmöglich durchführbar gewesen war, wurde am Samstag der Riesentorlauf der Frauen in Killington nach neun Läuferinnen abgebrochen und eine halbe Stunde danach auch abgesagt. Grund für die Unterbrechung waren Probleme mit der Zeitnehmung, weil der Wind unaufhörlich blies, wurde nicht mehr fortgesetzt.