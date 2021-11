1:2 in Klagenfurt - Erste Saisonniederlage von Salzburg

Salzburg-Verfolger WAC fand am Samstag die passende Antwort auf das 1:5-Debakel in der Vorwoche bei der WSG Tirol. Die Wolfsberger feierten im Duell mit der Admira einen verdienten 1:0-Auswärtssieg und verbesserten sich dadurch zumindest bis zum Sonntag an die zweite Stelle, 12 Punkte hinter dem Liga-Krösus. Die seit Anfang Oktober sieglose Admira ist weiterhin Zehnter. Das entscheidende Tor erzielte Michael Liendl in der 82. Minute aus einem Elfmeter.

Die WSG Tirol bleibt mit den 3:0-Sieg in Altach an den Top sechs dran. Es ist das erste Mal in dieser Saison, dass die Wattener zwei Spiele in Folge gewannen. Giacomo Vrioli brachte sein Team in der zehnten Minute per Elfmeter in Führung. Für die Vorentscheidung sorgte nach 51 Minuten Valentino Müller, der mit einem Weitschuss aus rund 20 Metern erfolgreich war. Vrioni besorgte den Endstand (88.)