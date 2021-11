Djokovic gleicht gegen Deutschland souverän aus

Novak Djokovic hat wie erwartet beim Davis-Cup-Finalturnier in Innsbruck den 0:1-Rückstand Serbiens gegen Deutschland ausgeglichen. Der Weltranglisten-Erste besiegte am Samstag in der Olympiaworld Jan-Lennard Struff, der in Abwesenheit von Alexander Zverev die Nummer eins der Deutschen ist, klar mit 6:2,6:4. Nun musste im zweiten Gruppe-F-Spiel nach dem 3:0 der Serben über Österreich das Doppel entscheiden.