Film über Hongkong-Proteste in Taiwan ausgezeichnet

Ein Dokumentarfilm über die Pro-Demokratie-Proteste in Hongkong ist am Samstag in Taiwan bei den 58. Golden Horse Awards, der chinesischsprachigen Version der Oscars, mit einem hochkarätigen Preis geehrt worden. Kiwi Chows „Revolution of Our Times“ wurde als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet und erhielt bei der Gala in Taipeh lang anhaltenden Beifall.