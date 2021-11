Kombinierer Lamparter in Ruka neuerlich Zweiter, Riiber 1.

Johannes Lamparter hat nach dem ersten Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombination am Freitag auch am Sonntag in Ruka den zweiten Rang belegt. Der lange Zeit führende Doppel-Weltmeister hatte in der 10-km-Loipe den norwegischen Topstar Jarl Magnus Riiber ununterbrochen im Nacken, ehe dieser im Finish den Turbo zündete. Riiber siegte letztlich mit 12,4 Sekunden Vorsprung auf den 20-Jährigen. Dritter wurde mit Jens Luraas Oftebrö ein weiterer Norweger (+33,0 Sek.).