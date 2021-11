Starker Rodionov siegt - Österreich führt gegen Deutschland

Jurij Rodionov hat am Sonntag in Innsbruck nach einer sehr starken Leistung Österreichs Davis-Cup-Team gegen Deutschland mit 1:0 in Führung gebracht. Der 22-jährige Niederösterreicher besiegte in der wegen Corona leeren Olympiaworld den höher eingeschätzten Dominik Koepfer nach 85 Minuten mit 6:1,7:5. Damit hatte Dennis Novak im Anschluss gegen Jan-Lennard Struff die Chance, den ersten Sieg über Deutschland überhaupt einzufahren.