Bologna-Auswärtssieg dank Arnautovic-Treffer

Marko Arnautovic hat seinen italienischen Verein Bologna zu einem Auswärtssieg in der Serie A geführt. Der Wiener traf am Sonntag beim 1:0 gegen La Spezia in der 83. Minute via Elfmeter, es war sein sechstes Tor in der laufenden Meisterschaft. Zuvor hatte der ÖFB-Teamstürmer mehrmals Pech gehabt, etwa bei einem Stangenschuss in der 10. Minute. In der Tabelle schloss Bologna nach Punkten zu Juventus Turin auf und liegt auf dem neunten Platz.