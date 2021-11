Absage und Corona-Alarm im Männer-Weltcup vor Beaver Creek

Nach der planmäßig durchgeführten Abfahrt am Samstag ist der Weltcup-Super-G der Alpin-Männer am Sonntag einer Absage zum Opfer gefallen. Das zweite Speedrennen der Saison, das um 20.15 MEZ gestartet werden hätte sollen, könne wegen Schneefalls in der Nacht und der weiter ungünstigen Prognosen nicht stattfinden, teilte der Ski-Weltverband FIS mit. Vor der Weiterreise in den USA sind in der geschützten „Blase“ der Athleten und Betreuer zudem Coronavirus-Fälle aufgetreten.

Am Samstagabend habe es bei den routinemäßigen PCR-Testungen in Lake Louise einige positive und einige ungültige Ergebnisse gegeben, erklärte FIS-Rennchef Markus Waldner am Sonntag im ORF-Fernsehen. „Von der roten Blase sind ungefähr zehn Personen positiv getestet worden, die sind sofort in der Nacht isoliert worden, Kontaktpersonen gecheckt und so weiter“, sagte der Südtiroler. Hauptsächlich betroffen gewesen sei das US-Team, aber auch andere Nationen. Im ÖSV-Lager habe es keine positiven Fälle gegeben, hieß es auf APA-Nachfrage.

Wenig später kam in Form einer offiziellen Aussendung der FIS allerdings Entwarnung: Es seien konkret zehn Personen positiv getestet worden, deren neuerliche Tests hätten aber nachgewiesen, dass neun davon falsch positiv getestet wurden und nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Corona-Taskforce der FIS habe daraufhin entschieden, dass der Weltcup-Tross in die USA weiterreisen kann, wo nächste Woche in Beaver Creek vier Rennen - je zwei Super-G und Abfahrten - ausgetragen werden sollen.

Die eine korrekt positiv getestete Person habe minimalen Kontakt mit anderen gehabt und werde in Kanada die verpflichtende Quarantäne von zehn Tagen einhalten. Mehrere Fälle hätten den Weltcup vor ein erhebliches Problem gestellt, denn ohne negativen Corona-Status ist eine Einreise in die USA nicht möglich. Auch eine Absage der Rennen in Beaver Creek war offenbar im Raum gestanden. In Lake Louise übernehmen die Frauen, weshalb die Männer aber auch nicht dort bleiben könnten.