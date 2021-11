ÖTV-Team verspielte gegen Deutsche 1:0-Führung und verlor

Österreichs Davis-Cup-Team hat wie erwartet die Gruppenphase beim Finalturnier in Innsbruck nicht überstanden. Der mögliche erste Sieg über Deutschland im sechsten Duell war am Sonntag möglich, doch weder Dennis Novak noch das Duo Oliver Marach/Philipp Oswald konnten die Chance, die ihnen der Sieg von Jurij Rodionov über Dominik Koepfer gegeben hatte, nutzen. Österreich verlor nach dem 0:3 gegen Serbien auch den zweiten Länderkampf der Gruppe F mit 1:2.

Zuvor hatte Rodionov Koepfer nach starker Leistung 6:1,7:5 besiegt und Novak war Jan-Lennard Struff mit 5:7,4:6 unterlegen. Die ÖTV-Equipe hätte die Deutschen aber mit 3:0 besiegen müssen, um noch eine Viertelfinalchance zu haben. Die Deutschen sind damit Gruppensieger in Pool F und spielen am Dienstag (16.00 Uhr) in Innsbruck gegen Großbritannien um den Einzug ins Halbfinale in Madrid. Ins Viertelfinale stiegen nur die sechs Gruppensieger in Innsbruck, Turin und Madrid sowie die zwei punktebesten Gruppen-Zweiten auf.