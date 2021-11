Iranisches Atomabkommen soll in Wien wiederbelebt werden

Der jüngste Versuch zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran geht am Montag in Wien in eine neue Runde. Die Verhandler stehen unter großem Zeitdruck. Die Botschafter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens in Wien zeigten sich im Vorfeld besorgt. Der Iran verfüge über eine große Menge hochangereichertes Uran. Das Material könne innerhalb kurzer Zeit zum Bau einer Atomwaffe umgewandelt werden. Der Pakt war 2015 in Wien geschlossen worden, die USA stiegen 2018 aus.