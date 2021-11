Ronaldo auf United-Bank - Presse ortet Einfluss von Rangnick

Die Verpflichtung von Ralf Rangnick als Trainer von Manchester United führt zu wilden Spekulationen um Cristiano Ronaldo. Dass der Superstar am Sonntag beim 1:1 gegen Chelsea zunächst nur auf der Bank Platz nahm, sei bereits auf Rat von Rangnick erfolgt, mutmaßte die englische Presse. Interimscoach Michael Carrick verneinte dies auf Nachfrage jedoch. Rangnick wurde am Montag von Manchester als neuer Coach präsentiert, er wartet vorerst noch auf seine Arbeitsbewilligung.

Rangnick war am Sonntag nicht im Stadion an der Stamford Bridge. Gemutmaßt wird, dass Ronaldo in das vom 63-Jährigen bevorzugten Gegenpressing-System nicht wirklich passt. Laufwunder ist der Portugiese mit seinen 36 Jahren keines mehr. Über die Bereitschaft von Ronaldo, in der Defensivarbeit zusätzliche Meter zu machen, gibt es bereits seit Wochen Diskussionen. Der Angreifer hält diesbezüglich wichtige Treffer wie in der vergangenen Woche in der Champions League gegen Villarreal entgegen.