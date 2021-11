Außenministerium bemüht sich um Rückreise von Österreichern

Linhart hatte österreichische Reisende im südlichen Afrika am Samstag dringend dazu aufgerufen, nach Hause zurückzukehren. „Die Lage spitzt sich merklich zu, immer mehr Flughäfen in Europa sperren Flüge aus Südafrika und den anderen betroffenen Staaten. Ich appelliere dringend an unsere Österreicherinnen und Österreicher nach Hause zu kommen, bevor es nicht mehr möglich ist“, erklärte der Außenminister in einem der APA übermittelten Statement.