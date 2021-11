ÖFB-Frauen in Luxemburg auf Jagd nach drei „Pflichtpunkten“

Vom klaren Underdog zum großen Favoriten: Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam steht drei Tage nach dem 0:1 in England in der WM-Qualifikation am Dienstag (20.00 Uhr/live ORF Sport +) vor einem Pflichtsieg in Luxemburg. Im Kampf um einen Play-off-Platz in der Gruppe D zählen im Stade de Luxembourg nur drei Punkte, die die Truppe von Teamchefin Irene Fuhrmann im Hinspiel am 22. Oktober in Wiener Neustadt mit einem 5:0 souverän eingefahren hat.