Messi holt zum siebenten Mal Ballon d‘Or - Rekord

Die Enttäuschung bei Robert Lewandowski dürfte am Montag groß gewesen sein. Nicht Bayern Münchens Goalgetter, sondern Lionel Messi wurde in Paris mit dem prestigeträchtigen Ballon d‘Or für das Jahr 2021 geehrt. Während sich Lewandowski bei der von der französischen Fachzeitung „France Football“ durchgeführten Wahl mit Platz zwei bescheiden musste, stemmte der Argentinier in Diensten von Paris Saint-Germain die Trophäe zum siebenten Mal und ist damit Rekordtitelhalter.

Seit 2008 haben entweder Messi oder Cristiano Ronaldo (5) die Auszeichnung erhalten, nur 2018 durchbrach der Kroate Luka Modric diese Phalanx. Diesmal hatte sich Lewandowski große Hoffnungen gemacht. Schließlich hatte der 33-Jährige nach der Triple-Saison 2020 auch in diesem Jahr wieder Bestmarken aufgestellt. So übertraf Lewandowski in der deutschen Bundesliga den als ewig geltenden Torrekord von Gerd Müller mit 41 Treffern. In der laufenden Saison steht der Pole schon wieder bei 25 Treffern in 20 Pflichtspielen für die Bayern.