Ungarns Parlament stimmte für umstrittenes LGBTQ-Referendum

Mit der Zwei-Drittel-Mehrheit der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz hat das ungarische Parlament am heutigen Dienstag für die Abhaltung eines Referendums zum umstrittenen LGBTQ-Gesetz, das sich gegen nicht-heterosexuelle Menschen richtet, gestimmt. Neben den 125 Ja-Stimmen boykottierten die Oppositionsparteien die Abstimmung. Das angesichts der Corona-Pandemie geltende Referendumsverbot war im Vorfeld aufgehoben worden.

Der unabhängige Parlamentsabgeordnete János Bencsik bezeichnet diese Fragen in einer Aussendung als „Pseudofragen“, weil die Mehrheit der Gesellschaft ohnehin in diesen Fragen eine ablehnende Meinung vertrete. Deswegen gebe es keinen Bedarf für ein solch „überflüssiges, teures Referendum“. Die veranschlagten 5,5 Milliarden Forint (14,92 Mio. Euro) sollten eher im Bildungswesen eingesetzt werden, forderte Bencsik.

Das seitens der EU scharf kritisierte Gesetz soll verhindern, dass Kinder in der Schule mit Themen wie sexueller Orientierung, Homosexualität und Geschlechtsumwandlung konfrontiert werden. Als Hauptproblem der Ablehnung des Gesetzes gilt die bewusste Vermischung von Homosexualität mit Sexualstraftaten gegen Kinder. Das Gesetz verbietet Bücher und Filme für Kinder und Jugendliche, in denen Sexualität dargestellt wird, die von der heterosexuellen abweicht, untersagt weiter die Aufklärung über Homosexualität an Schulen.