Suspendierung wegen Spottlied in steirischer Umweltabteilung

„Gemüse, aber bitte mit Blei“, nach Udo Jürgens‘ „Aber bitte mit Sahne“ - bei einer Weihnachtsfeier der steirischen Umweltabteilung dürfte es laut „Steirerkrone“-online launig zugegangen sein. Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ) fand am Mittwoch den Auftritt gar nicht lustig und forderte beim Amt der Landesregierung die vorläufige Suspendierung der Abteilungsleiterin, die umgehend erfolgte. Für die Grünen verstärke das Video „das fatale Bild, das die Abteilung gibt“.

Die für Umwelt und Raumordnung zuständige Abteilung 13 des Landes Steiermark war erst kürzlich, aber sehr deutlich in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Die Staatsanwaltschaft Graz hatte Ermittlungen gegen vier Personen, darunter zwei Mitarbeiter der Landesabteilung 13 aufgenommen. Der Vorwurf lautete auf Verdacht des Amtsmissbrauchs, der Bestechung und der Bestechlichkeit, in Zusammenhang mit UVP-Verfahren in der Steiermark.