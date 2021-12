Neue EU-Sanktionen gegen Belarus beschlossen

Die neuen EU-Sanktionen gegen Beteiligte an der Schleusung von Migranten nach Belarus (Weißrussland) sollen an diesem Donnerstag in Kraft treten. Der Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten stimmte der Beschlussvorlage für die Strafmaßnahmen am Mittwoch einstimmig zu, wie Diplomaten mitteilten. Der Ministerrat muss dies noch bestätigen.