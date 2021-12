Kickl um Differenzierung seiner Corona-Strategie bemüht

FPÖ-Obmann Herbert Kickl ist - nach Kritik aus den eigenen Reihen - um Differenzierung bei seiner Linie bei der Bekämpfung der Coronapandemie bemüht. Er betonte am Donnerstag, dass der Einsatz von diversen Medikamenten - auch dem Entwurmungsmittel Ivermectin - nicht die Impfung ersetzen, sondern „ein zweites Standbein“ sein solle. Zudem schlug er in einer Pressekonferenz eine Studie vor, welche die Linie der FPÖ mit der offiziellen Regierungsstrategie vergleichen soll.

Auch Strasser stellte die offiziellen Aussagen der Regierung zur Impfung infrage. Er selbst impfe Menschen, die dies wollten, berichtete er. Allerdings würden seine Patienten immer mehr an der Wirkung zweifeln. Strasser stellte vor allem die Effektivität der Immunisierung infrage. So wirkten die Impfungen einfach nicht gut genug, konstatierte er - weswegen man weiter testen und vorsichtig sein müsse. Mit der Impfung alleine werde man die Pandemie nie bekämpfen. Auch die von Kickl propagierte Verwendung des Entwurmungsmittels Ivermectin verteidigte er und verwies auf mehrere Studien zur Wirkung des Medikaments bei Covid-19.

Nach dem ehemaligen EU-Abgeordneten Andreas Mölzer und Ex-Vizekanzlerin Susanne Riess sprachen sich am Donnerstag weitere Freiheitliche gegen Kickls Linie aus. So meinte die einstige Gesundheitsministerin in der türkis-blauen Regierung Beate Hartinger-Klein im „Kurier“, dass der FPÖ-Chef das Entwurmungsmittel Ivermectin empfehle, sei „letztklassig und indiskutabel“. Der Mediziner Reinhard Waneck, ehemals Staatssekretär für Gesundheit, sprach sich ebenfalls für eine Impfung aus. Ebenso die ehemalige freiheitliche Nationalratsabgeordnete Brigitte Povysil in den „Oberösterreichischen Nachrichten“.