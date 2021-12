Dämpfer für Polen und Ungarn im Rechtsstaats-Streit mit EU

Im Rechtsstaats-Streit mit der EU zeichnet sich eine juristische Niederlage Polens und Ungarns ab: Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH) empfahl am Donnerstag in Luxemburg die Abweisung der Klage beider Länder gegen den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus, der die Kürzung von EU-Geldern für die beiden Staaten ermöglicht. Aus Polen und Ungarn kam scharfer Protest.