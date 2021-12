Lawrow: USA können bei Lösung des Ukraine-Konflikts helfen

Russland ist im Ukraine-Konflikt offen für Gespräche unter Einbindung der USA. „Wir haben ein Interesse daran, die Anstrengungen für eine Lösung der Ukraine-Krise zu bündeln“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow in der schwedischen Hauptstadt Stockholm am Donnerstag zum Auftakt eines Treffens mit seinem US-Kollegen Antony Blinken. „Unsere amerikanischen Kollegen haben nicht nur einmal gesagt, dass sie helfen wollen.“ Russland sei dazu bereit.

Bisher hatte Russland stets betont, dass das bisherige Format ausreiche. Im sogenannten Normandie-Format vermitteln bisher nur Frankreich und Deutschland in dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Allerdings sieht sich Russland selbst nicht als Konfliktpartei. Russland habe kein Interesse an Konflikten, betonte Lawrow am Rande des Treffens der Außenminister der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).