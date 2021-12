Dezimierte ÖHB-Frauen gewinnen WM-Auftakt gegen China

Der Corona-Verunsicherung zum Trotz ist Österreichs Handball-Nationalteam der Frauen erfolgreich in die WM in Spanien gestartet. Das 38:27 (22:13) gegen China war eine klare Sache, mit dem Sieg im ersten WM-Auftritt seit zwölf Jahren machte die ÖHB-Auswahl bereits einen großen Schritt in Richtung Hauptrunde. Kurz vor dem Anpfiff war die nächste Hiobsbotschaft eingetrudelt.

„Welch eine Charakterstärke unseres Nationalteams nach all den Horrornachrichten und gesundheitlichen Rückschlägen in den letzten Tagen“, betonte Herbert Müller danach. „Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen“, verriet Patricia Kovacs. Jede im Team habe nach der Corona-Nachricht geweint. „Umso mehr bin ich stolz auf die Mannschaft. Das zeigt, was für ein tolles Team wir sind.“ Nächster Gegner ist am Samstag (18.00 Uhr) die Auswahl Argentiniens, die dem Gruppenfavoriten Spanien 13:29 unterlag.