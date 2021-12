US-Abgeordnete stimmten für Abwendung von drohendem Shutdown

Zur Abwendung eines drohenden Teil-Stillstands der Regierungsgeschäfte hat das US-Repräsentantenhaus für eine Übergangsregelung gestimmt. Die Abgeordneten der Parlamentskammer votierten am Donnerstag mit 221 zu 212 Stimmen für einen entsprechenden Entwurf zur weiteren Finanzierung der Regierungsgeschäfte bis zum 18. Februar. Damit ist ein „Shutdown“ von Teilen des Staatsapparates allerdings noch nicht abgewendet. Widerstand droht im Senat, der dem Text auch zustimmen muss.

Allerdings sperren sich republikanische Senatoren gegen eine schnelle Abstimmung. Hintergrund ist ein Streit über Impfvorschriften im Kampf gegen Corona. Der aktuelle Übergangshaushalt läuft an diesem Freitag um Mitternacht aus. Bis dahin muss der Kongress eine Haushaltsregelung beschließen, sonst kommt es zu einem „Shutdown“. Laut dem demokratischen Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, will der Senat noch am Donnerstag über den Gesetzentwurf abstimmen.