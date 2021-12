Sylvester Stallone zeigt seine Malerei in Deutschland

Der Hollywoodstar Sylvester Stallone hat erstmals in Deutschland eine Retrospektive seines Oeuvres als Maler präsentiert. Eine solche Kunstausstellung sei für ihn immer noch eine neue Welt, schließlich sei die Malerei „das Privateste was es gibt“, sagte der 75-jährige („Rocky“) am Freitag vor der Eröffnung der Ausstellung im Osthaus Museum in Hagen. Zu sehen sind bis zum 20. Februar 2022 mehr als 50 Gemälde, darunter Selbstporträts und noch nie gezeigte frühe Arbeiten.