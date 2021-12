CDU startet Mitgliederbefragung zu neuem Parteivorsitzenden

In Deutschland startet die CDU am Samstag erstmals in ihrer Geschichte eine Mitgliederbefragung, um einen neuen Parteichef zu bestimmen. Die rund 400.000 CDU-Mitglieder können bis zum 16. Dezember per Briefwahl oder online über die Nachfolge von Armin Laschet befinden. Beworben haben sich der scheidende Kanzleramtsminister Helge Braun, Ex-Fraktionschef Friedrich Merz und der frühere Umweltminister Norbert Röttgen.