Auch Schmidhofer bei Rennen der Comebacks „mega-happy“

Ein Rennen der gelungenen Comebacks war die erste Saison-Abfahrt der Alpinskifrauen am Freitag in Lake Louise. Von Rekordsiegerin Sofia Goggia abwärts gelang gut einem halben Dutzend Rennfahrerinnen in Kanada eine erfolgreiche Rückkehr auf die Rennpiste. Nicht über die Platzierung sondern über das Hiersein an sich freute sich auch Nicole Schmidhofer. 350 Tage nach ihrer karrierebedrohenden Knieverletzung gehört die Steirerin zu den Siegerinnen des Tages.

Aber das Wichtigste sei: „Das Knie ist unglaublich gut.“ Die Super-G-Weltmeisterin von 2017 war am 18. Dezember des Vorjahres in Val d‘Isere so schwer verunfallt, dass sie mehrmals am schwer verletzten Knie operiert werden musste. Sie habe mitbekommen, wie sehr sich die Konkurrenz mit ihr über die Rückkehr gefreut habe. „Es war ein wirklich langer Weg. Heute war ein Moment, den ich nicht so schnell vergessen werde.“ Spontan entschied Schmidhofer deshalb, trotz absehbarer Wetterverschlechterung auch am Samstag in der Abfahrt anzutreten.