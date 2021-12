Vier weitere bestätigte Omikron-Fälle in NÖ

In Niederösterreich sind am Samstag vier weitere Fälle der Corona-Variante Omikron bestätigt worden. Alle Betroffenen hatten laut NÖ Sanitätsstab mit jenem südafrikanischen Asylwerber aus dem Quartier in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) Kontakt, bei dem die Variante zum ersten Mal in Niederösterreich nachgewiesen wurde. „Alle Personen waren bereits vorab abgesondert“, betonte Sanitätsdirektorin Irmgard Lechner in einer Aussendung.