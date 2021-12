styriarte stellt neue Musikfilme online

Der Ravel-Film entstand im Februar mit dem Großen Orchester Recreation unter der Leitung von Mei-Ann Chen. In der gleichen Besetzung ist am Sonntag, den 12. Dezember, Bedrich Smetanas „Die Moldau“ zu sehen. Am 15. Dezember gibt es dann „Jupiter - Ein Visual Poem“, von Johanna Gußmagg und Ally Schober, eine von Mozarts „Jupitersinfonie“ inspirierte Arbeit. Von den beiden ist auch „Wir & Tschaikowsky“ auf der styriarte-Programmliste zu finden.