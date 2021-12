Die Vienna Caps kehren mit sechs Punkten aus Südtirol zurück. 22 Stunden nach dem 2:1-Sieg in Bozen gewannen die Wiener am Samstag in der ICE-Eishockeyliga auch in Bruneck gegen die Pustertal Wölfe mit 3:0. Nikolaus Hartl (34.), James Sheppard (48.) und Matt Neal (55./PP) erzielten die Treffer der Wiener, die innerhalb von zwei Tagen von Rang sieben auf Platz vier stiegen.