Kramer baut mit Sieg in Lillehammer Weltcupführung aus

Sara Marita Kramer hat ihren zweiten Saisonsieg im Weltcup der Skispringerinnen klar gemacht. Die Salzburgerin, die am Vortag auf Platz zwei gekommen war, verwies am Sonntag in Lillehammer mit Sprüngen auf 138 und 134,5 m sowie 268,9 Punkten die Deutsche Katharina Althaus (259,8) und die Norwegerin Silje Opseth (253,2) auf die Plätze. Es war der zehnte Einzelsieg für Kramer im Weltcup, sie baute auch ihre Führung im Gesamtweltcup aus.

„Supercool, ich habe zweimal hergebracht, was ich machen wollte. Großschanzen taugen mir, fliegen taugt mir“, sagte Pinkelnig und sprach ein Thema an, dass auch Kramer ein Anliegen ist. „Wir müssen unbedingt mehr auf Großschanzen springen. Aber der Kalender heuer geht in die richtige Richtung“, meinte Kramer. Iraschko-Stolz war nach dem Bewerb ein wenig ratlos. „Die Sprünge waren besser als das Ergebnis, ich muss das analysieren, ich hatte das Gefühl, ich habe Gummiski, so wie es mich hergefleddert hat.“