Yousif Ahmed: Vom Flüchtling zum Schauspieler zum Autor

Vor fünf Jahren kam der Iraker Yousif Ahmed als Flüchtling nach Wien. Am Volkstheater, wo seine Cousine Seyneb Saleh als Schauspielerin engagiert war, fand er bald eine „Ersatzfamilie“, Yael Ronen brachte seine Geschichte mit „Lost and Found“ auf die Bühne, und er selbst wurde für den Nachfolger „Gutmenschen“ als bester Nebendarsteller für einen Nestroy-Preis nominiert. Mittlerweile hat Ahmed Asyl erhalten und nun mit „I‘m no longer human“ seinen ersten Lyrikband vorgelegt.